Evotec-Aktie: Der Blick ins Ungewisse!

Das Wochenende wurde beherrscht von der mehr als unsicheren Lage in der Ukraine und der mittlerweile greifbaren Gefahr eines großen Krieges in Europa. Am Freitag wollen US-Geheimdienste in Erfahrung gebracht haben, dass schon am Mittwoch ein Angriff von Russland bevorstehen könnte. Das brachte die US-Märkte in den späten Abendstunden noch einmal ordentlich unter Druck.

Nachdem sich eine Entspannung zuletzt nicht ankündigte, steht



