Evotec Aktie: Der Bayer-Hammer – eine Sensation!

Für die Aktie von Evotec gibt es in diesen Tagen kein Halten mehr. Nun kam es an den Börsen zu einer weiteren Bewegung um annähernd 4 % plus. Das Unternehmen hat eine erweiterte Kooperation mit Bayer angekündigt. Dieser „Bayer-Hammer“ kann in den kommenden Jahren neue Umsätze in Millionenhöhe erzeugen. Erst vor wenigen Wochen hatte Evotec eine neue Meilensteinzahlung von Sanofi empfangen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



