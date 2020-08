Evotec Aktie: Auf Messers Schneide!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie: In den letzten Handelstagen kam es zu einem erneuten Abfall des Kurses. So ist er um über 17 % in der Spitze eingebrochen. Damit wurde auch eine wichtige Unterstützungszone unterschritten. Derzeit liegt der Kurs auf der 200-Tagelinie auf. Kann diese das Papier wirklich stützen? Die Antwort wird die nächste Zeit mit sich bringen. Sollten die Bären nun tatsächlich das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



