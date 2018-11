Evotec-Aktie: Analyse der Charttechnik!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Kurs der Evotec-Aktie hat sich in den vergangenen Tagen weiter stabilisiert. Vor rund einem Monat kam es zu einem Kaufsignal im Relative Stärke Index. Anschließend stieg der Kurs wieder an und setzte sich so auch weiter von der 200-Tagelinie ab. Die beiden anderen gleitenden Durchschnitte (38; 100) wurden mittlerweile ebenfalls überwunden. Verkaufssignale sind aktuell nicht erkennbar.

Chartbild-Analyse im 4-Stunden-Bereich: Kurs startet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.