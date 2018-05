Evotec-Aktie: Am 9. Mai kommt alles heraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec wird am 9. Mai seine Quartalszahlen verkünden. Zuletzt ist die Aktie etwas in Bedrängnis geraten, da die Märkte derzeit etwas skeptischer auf den weiteren Kursverlauf blicken. Der Wert hat am Freitag mehr als 2,4 % abgegeben und auch aus charttechnischer Sicht abermals enttäuscht. Geht es so weiter, droht ein Sturz in Richtung 12 Euro. Die Charttechnik sieht erst bei diesem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.