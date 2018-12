Evotec Aktie: Alle Zeichen stehen auf Sieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bei Evotec laufend die Geschäfte derzeit blendend. Erst kürzlich hob das Unternehmen die Prognose für das EBITDA im Jahr 2018 deutlich an. Noch dazu wurden für 2019 zahlreiche neue Kooperationen versprochen. Die Aktie konnte von all den guten Neuigkeiten bisher aber wenig profitieren. Analysten machen dafür in erster Linie die Leerverkäufer verantwortlich.

Jetzt einsteigen?

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.