Evotec-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Kurs der Evotec-Aktie ist im laufenden Aufwärtstrend in einer Abwärtsspirale gelandet. Diese scheint sich aber gerade aufzulösen, denn der Kurs findet wieder in die Aufwärtsbewegung zurück. Die GDs (100, 38) sind immer noch als Widerstände zu verstehen. Einzig und allein der SMA 200 verläuft als Unterstützung unterhalb des Kurses. An der 100-Tagelinie prallte der Kurs der Evotec-Aktie zuletzt nach unten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.