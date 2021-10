Evotec-Aktie: Den Aktionären schmeckt das nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Wie beim „Handelsblatt“ zu lesen ist, reichte Evotech kürzlich bei der US-Börsenaufsicht eine Anmeldung für einen Börsengang in New York ein. Der soll über Hinterlegungsscheine erfolgen, von denen jeder einer halben Stammaktie entspricht. Insgesamt sollen zunächst 22 Millionen davon auf die Märkte gebracht werden mit der Option bis zu 3,3 Millionen weitere nachzulegen, so die Nachfrage dafür vorhanden ist.

Ausgehen vom aktuellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung