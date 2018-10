Evotec Aktie: Die Aktie gibt Rätsel auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In Sachen Evotec waren die Analysten zuletzt in ihren Prognosen gespalten. Manch einer sagte dem Papier schon jetzt die nächste Rallye voraus, andere rechneten mit anhaltenden Kursverlusten. Zumindest für den Moment schert die Aktie sich aber überhaupt nicht um derartige Szenarien und bewegt sich in der laufenden Woche stattdessen rund um die Marke von 18,50 Euro seitwärts.

In Anbetracht eines insgesamt schwachen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.