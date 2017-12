Evotec-Aktie: Der Abwärtstrend scheint Geschichte zu sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Liebe Leser,

die Evotec-Aktie hat sich wieder nach oben gearbeitet. Im ersten Anlauf scheiterte die Aktie noch knapp an der oberen Trendlinie und musste in der Folge wieder etwas abgeben. Nun scheint es im zweiten Anlauf geklappt zu haben. Die Aktie konnte die Trendlinie am Mittwoch überqueren und konnte sich auch gestern trotz eines Kursverlustes darüber behaupten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Bestätigt sich der Ausbruch heute?

In der Charttechnik sind für eine Bestätigung drei Tage üblich, sodass sich der Ausbruch am heutigen Tag, dem letzten in diesem Jahr, final bestätigen könnte. Abzuwarten bleibt, ob die Aktie durch Anschlusskäufe oben gehalten wird.

Charttechnische Analyse der Aktie: Wo sieht die Charttechnik das nächste Kursziel?

Charttechnisch ist nun die 15-Euro-Marke wieder relevant. Hier befindet sich das letzte Hoch der Erholungsbewegung. Wenn diese Marke signifikant überschritten werden kann, dann sind auch Kurse um 20 Euro wieder möglich. Dazwischen könnte die 100-Tagelinie, die bei etwa 16,31 Euro verläuft, als Zwischenziel dienen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.