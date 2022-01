Evotec Aktie im Abwärtstrend? Eli Llly Deal könnte Gegenbewegung „bringen“.

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec Aktie – letztes Jahr eine Erfolgsgeschichte. Beschleunigt durch einen fast „Short Squeeze“, weil die beinahe Pleite des Hedgefonds Melvin Capital diesen zur Reduktion seiner Evotec-Shortposition zwang. Aktuell schwächelt die Evotec SE(ISIN: DE0005664809) Aktie. Potentieller Milliardendeal könnte da helfen.

Und heute hört man aus Hamburg von einer neuen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft mit Eli Lilly and Company im Bereich Stoffwechsel- und Nierenerkrankungen sowie Diabetes. Solche Partnerschaften hat der Evotec Konzern schon einige mit „den grossen Pharmas“ geschlossen. Erinnert sei an die bisher für beide Seiten überaus erfolgreichen Neurologie-Kooperation mit Celgene respketive nach der Übernahme mit Bristol Myers Squibb, die schon zu diversen Milestonezahlungen und „gezogennen Optionen“ führte (so zuletzt am 11.01.2022 berichtet, davor am 02.09.2021 , am 26.04.2021, am 05.01.2021,…)

Heute könnte die Evotec Aktie Kraft aus dem Eli Lilly Deal ziehen

Die Partner setzen Evotecs Patientendatenbank zu Nierenerkrankungen ein, um Zielstrukturen für neue Therapieansätze zu identifizieren und zu validieren. Auf der Grundlage von Zielstrukturen, die von Lilly oder Evotec identifiziert wurden, wird Evotec potenzielle Wirkstoffkandidaten zur Behandlung von Diabetes und chronischen Nierenerkrankungen erforschen. Lilly ist berechtigt, bis zu fünf aus dieser Partnerschaft stammende Programme auszuwählen und die Verantwortung für die weitere Entwicklung, klinische Validierung und Vermarktung zu übernehmen. Und dafür bekommt Evotec: Abschlagszahlung unbekannter Höhe, Milestonezahlungen von bis zu 180 Mio USD je „Programm“ (ergäbe bei den 5 möglichen Programmen bis zu 900 Mio USD). Und bei einer Zulassung gäbe es Umsatzbeteiligungen.

Evotec Aktie bräuchte wohl eher kurzfristige „Milestones“ oder?

Wenn auch das Potential dieser Vereinbarung, folgt man den Worten von Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, hoch ist, so ist auch das Bewertungsniveau des Biotech-Wertes trotz Rückschlägen immer noch sehr ambitioniert. Und möglicherweise zu sehr der operativen Entwicklung vorangelaufen. Aber eigentlich klar, wenn man sich die üblichen „Börsenweisheiten“ anschaut: Börse übertreibt in beide Richtungen. Die Börse handelt die Zukunft.

Auf jeden Fall gefallen die Worte Dr. Cord Dohrmann:s, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit mit Lilly einzugehen. Über mehrere Jahre hinweg hat Evotec durch Multi-Omics-Analysen von Proben aus Patientenbiobanken systematisch eine proprietäre Patientendatenbank für Stoffwechsel- und Nierenkrankheiten aufgebaut. In Kombination mit Evotecs omics-gestützter multimodaler Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsplattform liefern diese patientenabgeleiteten Daten hochqualitative Medikamentenkandidaten für unsere Partner. Wir sind stolz, mit Lilly als einem der führenden Unternehmen in den Bereichen Diabetes und Nierenerkrankungen zusammenzuarbeiten.“

Wichtige Termine für die Evotec Aktie: Präsentation der Evotec SE auf dem HIT – Hamburger Investorentag am 09.02.2021. Und dann wieder auf dem Evotec Capital Markets Day, der am 02.03.2022 ansteht. Und dann natürlich am 12.04.2022 die Präsentation des Geschäftsberichts 2021.

Aktuell (18.01.2022 / 10:16Uhr) notiert die Evotec Aktie im XETRA-Handel bei 35,51 EUR (-0,12 EUR / -0,34 %). Offensichtlich wird die Tragweite der Eli Lilly Kooperation nicht „wertgeschätzt“. Es bräuchte wohl sofort bilanzbewegende Meldungen, was jedoch bei Evotec’s Geschäftskonzept eher selten der Fall sein sollte. Wirkstoffforschung bis zur Zulassung ist ein vieljähriges Unterfangen, nicht Sache von Wochen oder Monaten. Mittel- und langfristig sollte sich die heutige Vereinbarung auszahlen für die Hamburger.



