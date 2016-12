Evotec – Achtung! Übertreibung pur!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

2016 ist mit einem aktuellen Jahresplus von gut 78 Prozent erneut ein gutes Jahr für Evotec. Schon seit den Crash-Tiefs im Jahre 2009, als der Aktienkurs zeitweise unter 1 EUR notierte, befindet sich die Aktie in einer anhaltenden und kontinuierlichen Aufwärtsbewegung. Mit den neuen Hochs in diesen Tag von über 7,42 EUR hat die Aktie nicht nur die Hochs aus dem Jahre 2003 übertroffen, sondern ist mit diesem Niveau auch auf den höchsten Stand seit Mai 2002 gestiegen.

Der steile Anstieg hat jedoch auch seinen Preis. Der RSI-Indikator auf Monatsbasis zum Beispiel steht aktuell bei fast 81. Auf Wochenbasis sind schon alarmierende 89,41. Zum Vergleich: Im März 2000, also am Hochpunkt der damaligen Internetaktienblase, hatten wir einen Wert von 91,4. Was ab dann passiert ist, ist im Chart zu sehen …

Wir haben jetzt einen ähnlichen Wert bei Evotec erreicht. Das ist bedenklich. Zwar ist damit natürlich nicht sofort gesagt, dass Evotec demnächst in einen Crash übergeht und wie damals 99 % an Wert verliert. Aber dennoch sollten sich Aktionäre langsam aber sicher auf den Ausstieg vorbereiten. Denn zusätzlich zur extrem überkauften Situation kommt nun auch noch ein charttechnischer Faktor hinzu, der die gesamte Situation nicht gerade verbessert.

Besonders der im Chart angedeutete diagonal verlaufende Widerstand, der bei ca. 8,20 EUR verläuft und an dem Evotec Ende 2013 schon einmal gescheitert und anschließend 50 Prozent gefallen war, sollte jetzt im Fokus aller Anleger stehen. Sobald dieser erreicht und damit die Aufwärtsbewegung ausgereizt wird, könnte Evotec anschließend zumindest schnell und tief korrigieren. Machen Sie jetzt also nicht den „Heute ist alles anders!“-Fehler!

