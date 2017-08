Evotec AG: Neue Kraft geschöpft – Und der Höhenflug geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

die Korrekturbewegung traf die Evotec-Aktie aufgrund des zuvor stark gestiegenen Kurses nicht ganz überraschend. Trotzdem sorgte der Kursrückgang von über 20 % bei den investierten Anlegern zunächst für etwas Verunsicherung. Anschließend ging es jedoch wieder in gewohnter Manier aufwärts, sodass das bisherige Jahreshoch sogar übersprungen wurde. Die Korrektur hat dem Aktienkurs letztlich wieder neue Kraft auf dem Weg nach oben gegeben.

Relative Stärke Index mahnt durch überkaufte Situation zur Vorsicht!

Ob der aktuelle Kurs zu einem Einstieg einlädt, kann aus dem Stegreif wohl nicht beantwortet werden. Der Relative Stärke Index, der extreme Marktphasen analysiert, weist jedoch eher auf eine überkaufte Situation hin. Zu beachten ist jedoch, dass der Relative Stärke Index bei der Evotec-Aktie bisher keine verlässlichen Signale geliefert hat.

Charttechnischer Ausblick: 100-Tage-Linie von entscheidender Bedeutung für die Aktie

Die Evotec-Aktie hat der 100-Tage-Linie einiges zu verdanken. Die Korrekturbewegung führte quasi punktgenau zur 100-Tage-Linie und wurde an dieser Stelle gestoppt. Anschließend schlängelte sich die Aktie an dem gleitenden Durchschnitt wieder langsam nach oben und wurde so schlussendlich auf ein neues Jahreshoch katapultiert.

Ein Beitrag von Johannes Weber.