Evotec (2) – Was sagt die Markttechnik?

im ersten Analyseteil zu Evotec haben wir uns einige fundamentale Kennzahlen angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass die finanzielle Lage per Q3 16 sehr gut ist, da keine Überschuldung existiert. Die Eigenkapitalrendite weist einen guten Wert auf, auch ungehebelt. Die Umsatzrendite deutet auf eine gute Marktstellung des Unternehmens hin. Lediglich der Gewinn je Aktie fällt spärlich aus in den ersten neun Monaten des letzten Jahres, wodurch die Bewertung mittels KGV eine starke Überbewertung andeutet. Hier sollte man allerdings die Jahresabschlusszahlen abwarten, um sich ein genaueres Bild machen zu können. Schauen wir uns die technische Kursentwicklung der Aktie an.

Erfolgter Ausbruch

Der Kurs der Aktie befindet sich seit 2009 in einem Aufwärtstrend, der mit einer impulsiven Bewegung zwischen 2009-2010 eingeleitet wurde. Seit Anfang 2011 bewegt sich der Kurs aufwärts und bildet einen technischen, aufwärtsgerichteten Trendkanal. Darüber hinaus ist eine große inverse SKS-Formation zu erkennen. Diese Umkehrformation gilt dann als bestätigt, wenn die Nackenlinie überwunden ist. Diese verlief bei 5,00 Euro je Aktie. Das Überwinden dieser Preiszone ging mit einem starken Schub in Richtung obere Trendkanalbegrenzung einher. Diese verlief bei 7,50 Euro je Aktie. Das Interessante ist, dass dieser Preisbereich in der vergangenen Woche überwunden werden konnte. Sollte der Kurs auch in dieser Woche darüber bleiben, könnte dieser Ausbruch einen erneuten Aufwärtsschub in Richtung 10,00 Euro je Aktie befürworten.

