Evotec: Die 200-Tage-Linie wird zur Schlüsselzone

Wenn den Bären dieses Spiel um die Ohren fliegt, kann die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) ihren Ruf als Kursrakete schon bald wieder erlangen. Immerhin passt hier aus fundamentaler Sicht alles, die Aktie könnte deutlich höher notieren. Denn zwischen dem Jahreshoch bei 22,50 Euro und dem am Mittwoch markierten Tief von 12 Euro lag nur eine Quartalsbilanz, deren einziger Makel war, dass die positiven Gewinnprognosen nicht erneut angehoben wurden. So gesehen spielen die Leerverkäufer hier ein gefährliches Spiel. Aber noch ist es erfolgreich, denn:

Bislang gelingt es, Evotec nicht nennenswert wieder über die bei 13,44 Euro verlaufende, wichtige 200-Tage-Linie kommen zu lassen. Würde es klappen, sie hier mit Schwung nach unten abzuweisen, läge das Kursziel zunächst im Bereich um 11,30 Euro, wo die Tiefs vom Mai und Juli eine Unterstützung bilden. Allerdings hätte sich die Aktie dann seit dem Hoch Anfang Oktober glatt halbiert … das dürfte selbst denjenigen, die der Ansicht waren, Evotec sei zu schnell zu weit vorausgeprescht, zu viel sein. Dramatisches Abwärtspotenzial wäre somit eher überraschend. Aber noch hat man im Bären-Lager den Vorteil, dass …

.. potenzielle Käufer zum einen ob der Vehemenz dieses Abstiegs, der indes vor allem auf der Marktenge der Aktie beruhte, eingeschüchtert sind und über dieser 200-Tage-Linie all das als Widerstand lauert, was zuvor an Unterstützungen wie nichts durchbrochen wurde. Erst einmal wäre im Fall eines Ausbruchs über die 200-Tage-Linie „nur“ der Bereich um 14,71 Euro ein unmittelbares Ziel, zwischen dieser Linie und 15,76 Euro finden sich gleich vier Widerstandslinien. Noch hätten die Leerverkäufer hier also eine Chance, das Spiel noch weiter zu treiben … aber sollte dieser 200-Tage-Durchschnitt mit Schlusskursen über 13,80 Euro hinreichend deutlich überboten werden, könnte es auch nach oben schnell gehen, denn die vorgenannte markante Widerstandszone 14,71/15,76 Euro würde ebenso schnell überboten, wie sie zuvor fiel, wenn die Käufer erst einmal den Eindruck gewinnen, dass die Bären aufgeben und nicht jeder Kauf gleich wieder von Abgabedruck ausgekontert wird. Evotec sollte man im Auge behalten!

