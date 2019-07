Evonik startet Produktion von Omega-3-Fettsäuren aus Algen für die Lachszucht

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

ESSEN/BLAIR (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik baut sein Geschäft mit Tierfutterzusätzen aus.



Das mit dem niederländischen Konzern DSM gegründete Gemeinschaftsunternehmen Veramaris starte die Produktion von Omega-3-Fettsäuren für die Lachszucht in Blair im US-Bundesstaat Nebraska, wie der MDax -Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Beide Unternehmen investierten jeweils 100 Millionen US-Dollar (89 Mio Euro) in die Anlage.

Das Besondere der Anlage ist den Angaben zufolge, dass die beiden Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA ohne den Einsatz von Fischöl aus Wildfisch hergestellt werden können. Stattdessen kommen Algen zum Einsatz. Veramaris fließt in den Geschäftsbereich Nutrition & Care von Evonik ein, der 2018 mit rund 4,65 Milliarden Euro fast ein Drittel zum Konzernumsatz von gut 15 Milliarden Euro beisteuerte./mis/eas/jha/