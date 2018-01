Evonik startet mit Erfolgsmeldung ins neue Jahr!

Liebe Leser,

das neue Jahr beginnt für den Spezialchemie-Konzern Evonik offenbar mit einer Erfolgsmeldung. Wie einer vor Kurzem veröffentlichten Pressemitteilung zu entnehmen ist, konnte das MDax-Unternehmen mit der Entwicklung eines neuen Polymers sein Portfolio erweitern.

Hochtemperatur-Polymer

Konkret handelt es sich um ein Basis-Polymer, welches insbesondere für sehr hohe Temperaturen ausgelegt sei, so Evonik. Somit könne das Hochtemperatur-Polymer bei mechanischen Beanspruchungen einer Hitze von bis zu 135° C standhalten, während die Glasübergangstemperatur bei 155° C liege.

Neues Polymer soll besonders verformungsresistent sein

Ein Vorteil des neuen Kunststoffmaterials liege laut Evonik im geringeren Abfallen des sogenannten Elastizitätsmoduls. Bei 120° C falle jener Materialkennwert bei Standardprodukten (80 Prozent Rückgang) deutlich schneller ab als beim nun vorgestellten, neuen Basis-Polymer (15 Prozent Rückgang).

Elastizitätsmodul, ein Begriff aus der Werkstofftechnik, bezeichnet – vereinfacht gesagt – den Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung und kann damit das Verformungspotenzial eines festen Körpers angeben. Das heißt: Je größer jener Wert ist, desto schwieriger lässt sich ein Material verformen.

Weitere Vorteile

Darüber hinaus biete das neue Kunststoffmaterial die „typischen Eigenschaften der VESTAMID® HTplus Produktreihe“. Dazu zähle eine „sehr gute Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Dimensionsstabilität sowie einfache Verarbeitung“, so Evonik weiter.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.