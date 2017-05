Evonik: RAG-Stiftung ist besorgt!

Liebe Leser,

sie hält 68 Prozent am Chemiekonzern Evonik. Gemeint ist die 2007 gegründete RAG-Stiftung, welche zum einen zur Abwicklung des deutschen Steinkohlenbergbaus geschaffen wurde, und zum anderen die weitere Entwicklung des Evonik-Konzerns sichern soll.

Die Aufgaben der RAG-Stiftung

Laut ihrer Satzung verschreibt sich die Stiftung folgenden drei konkreten Aufgabenfeldern: An erster Stelle steht die erfolgreiche Entwicklung Evoniks, deren Verwertungs-Einnahmen von der Stiftung verwaltet werden. Zweitens soll bis zum Jahr 2018 ein entsprechendes Vermögen etabliert werden, mit welchem ab 2019 die Finanzierung der sogenannten Ewigkeitskosten – also beispielsweise Poldermaßnahmen und Grundwasserreinigung – bewerkstelligt werden soll. Die dritte und letzte Aufgabe bezieht sich auf die Förderung von Bildung, Kultur sowie Wissenschaft in den klassischen Bergbaugebieten des Ruhrgebiets und des Saarlandes.

RAG-Stiftung will Mehrheitseigner bleiben

Wie nun aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Reuters hervorgeht, will die RAG-Stiftung auch weiterhin ihre Position als Mehrheitseigner des Chemiekonzerns behalten. Der Grund: Die notwendigen Finanzmittel für die oben erwähnten Ewigkeitskosten werden vor allem aus der Evonik-Dividende gespeist. So hatte Evonik im Jahre 2016 beinahe 364 Millionen Euro an die Stiftung ausgeschüttet.

Sorge über Aktienkurs

Dennoch: Laut einem Bericht des Onlineportals „rp-online“ zeigte sich Stiftungsgründer Werner Müller besorgt über den Aktienkurs des Evonik-Konzerns. So werde laut Müller das Potenzial „leider […] nicht ausreichend gewürdigt“. Einen Hoffnungsschimmer sieht der Stiftungsverantwortliche allerdings in der neuen Personalie an der Spitze Evoniks: „Dies zu ändern, wird nun Aufgabe von Christian Kullmann sein.“, so Müller weiter. Vor wenigen Tagen erst hatte der ehemalige Kommunikationschef und stellvertretende Vorstandsvorsitzende Kullmann den vorherigen Konzernboss Klaus Engel abgelöst.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.