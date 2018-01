Evonik: Neuer vielversprechender Plan bekannt gegeben!

Liebe Leser,

der Spezialchemie-Konzern Evonik will seine Produktionskapazität für Spezialformmassen erhöhen. Hierzu kündigte das Unternehmen kürzlich den Bau einer weiteren Anlage am Standort Osceola (Arkansas, USA) an.

Evonik will Methacrylates-Produktionsvermögen verdoppeln

Konkret: Mit der Errichtung einer zusätzlichen Anlage zur „Compoundierung des Marken-PMMA ACRYLITE®“ will Evonik das Produktionsvermögen des dortigen Geschäftsgebiets Methacrylates „nahezu verdoppeln“, so der MDax-Konzern. Bereits im ersten Quartal 2018 soll der Bau der vielversprechenden Zusatzanlage beginnen. Fertiggestellung sowie Inbetriebnahme der neuen Compoundier-Linie sei für das erste Quartal 2019 angedacht, hieß es weiter.

Compoundierung, ein Begriff aus der Kunststofftechnik, bezeichnet die Beimischung von Hilfsstoffen im Zuge der Aufbereitung von Kunststoffen und dient der Herstellung gewünschter Eigenschaftsprofile.

„Der logische nächste Schritt“

Siamak Djafarian, verantwortlich für den Produktbereich Molding Compounds im Segment Performance Materials bei Evonik, kommentierte: „Diese Kapazitätserweiterung der Compoundierung in Osceola ist für uns der logische nächste Schritt zur Umsetzung unserer globalen Strategie für Spezialformmassen.“

Evonik will wichtigen Vorteil nutzen

Der Manager weiter: „Wir sind der einzige PMMA-Hersteller weltweit, der in den Regionen Amerika, Europa und Asien jeweils über einen vollintegrierten MMA/PMMA-Verbund mit anschließender Compoundierung verfügt.“ Jenen Vorsprung will der Konzern in Zukunft weiter ausbauen, um sämtliche „Formmasse-Spezialitäten in den drei Regionen jeweils aus lokaler Produktion“ offerieren zu können.

ACRYLITE® auf dem Vormarsch

Profitieren will der Chemiespezialist vor allem auch von der steigenden Nachfrage nach ACRYLITE®. Diese besonders resistenten sowie farbechten Formmassen werden in den wachstumsintensiven Märkten USA und Mexiko verstärkt nachgefragt – vor allem im Bereich des Baus, des Automobils sowie der Lichttechnik, so der Konzern abschließend.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.