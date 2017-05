Evonik: Neuer Chef, neuer Aufsichtsrat!

Liebe Leser,

Evonik hatte für den 23. Mai zur diesjährigen Hauptversammlung nach Essen geladen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2016 sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds. Gleichzeitig wurde der bisherige stellvertretender Vorstandsvorsitzende Christian Kullmann mit Ablauf der Versammlung neuer Vorstandschef. Er löste Klaus Engel ab, der seine letzte Hauptversammlung für den Konzern leitete.

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung!

Der Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung sah vor, 535,9 Mio. Euro des Bilanzgewinns von 935,9 Mio. Euro aus dem Geschäftsjahr 2016 an die Inhaber dividendenberechtigter Stückaktien auszuschütten. Die weiteren 400 Mio. Euro sollen als Gewinnvortrag verbucht werden. Die Hauptversammlung nahm den Vorschlag mit großer Mehrheit an. Somit liegt die Dividende bei 1,15 Euro und damit ebenso hoch wie im Vorjahr.

Wahl in den Aufsichtsrat!

Aldo Belloni, Vorsitzender des Vorstandes der Linde Aktiengesellschaft, wurde mit großer Mehrheit in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt. Die Wahl war notwendig geworden, nachdem Stephan Gemkow als Anteilseignervertreter im Kontrollgremium sein Mandat vorzeitig zum 23. Mai 2017 niedergelegt hatte. Belloni rückt nun für Gemkows verbleibende Amtszeit – bis zur Hauptversammlung im kommenden Jahr – in den Aufsichtsrat nach.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.