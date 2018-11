Evonik: Kann sich die Aktie wieder berappeln?

Die Evonik-Aktie ist in die Tiefe gerauscht und hat deutlich an Wert verloren. Von rund 32 Euro ist der Kurs bis auf etwa 24 Euro zurückgegangen. Die letzten zwei Monaten haben damit alle Kursgewinne zunichte gemacht und sorgen nun auch auf einer Year-to-date-Basis für eine stark negative Entwicklung. Rund 22 % hat die Evonik-Aktie seit Jahresbeginn an Wert eingebüßt.

Aktuelle Meinungen zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.