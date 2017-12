Evonik: Ist jetzt das Auf und Ab vorbei?

Liebe Leser,

Volatilität in einer Aktie ist ein zweischneidiges Schwert. Der sicherheitsbewusste Anleger meidet Aktien mit heftigen Schwankungen wie der Teufel das Weihwasser, der etwas mutigere Investor reitet Welle um Welle mit und profitiert von kurzfristigen Käufen und Leerverkäufen. Bei Evonik behielten bisher die Wellenreiter die Oberhand.

Bis zu 6 Euro betrug die Spanne, die Anleger bei einem Investment in den Spezialchemie Konzern in Kauf nehmen mussten. Und es scheint so, als wäre eine endgültige Richtung auf- oder abwärts immer noch nicht gefunden.

Beachten Sie diese Kennwerte

Sollten Sie in dieser Aktie investiert sein oder planen Sie ein Investment in den nächsten Wochen, dann beachten Sie bitte diese drei Kennwerte:

33,50 Euro. Gelingt es dem Wert diese Marke nach oben zu durchbrechen, sind die Bullen klar in Front und wir dürfen weitere Kursgewinne erwarten.

31,00 Euro. Die Kampflinie, um die sich Bullen und Bären streiten. Hier entscheidet sich, wer sich durchsetzen wird. Werte darüber spielen den Bullen in die Hände, Werte darunter den Bären.

29,70 Euro. Abgaben unter 92,70 Euro kommen einer Kapitulation der Bullen gleich und können dann noch bis auf das Niveau von 27,25 gehen. Dort würde dann der Kampf neu ausgetragen werden.

Ein Beitrag von Stefan Klotter.