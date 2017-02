Evonik Industries: BlackRock reduziert leicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Die BlackRock, Inc. hat ihre Beteiligung an der Evonik Industries AG mit Wirkung zum 7. Februar 2017 auf 2,97 Prozent der Stimmrechte verkleinert. Zuletzt war der weltgrößte Vermögensverwalter mit 3,03 Prozent an den Stimmrechten beteiligt gewesen. Damit bleibt BlackRock größter Aktionär hinter der RAG-Stiftung, die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 67,91 Prozent hält. Es folgen den jüngsten Stimmrechtsmitteilungen nach die CVC Capital Partners mit 1,33 Prozent und die Temasek Holding (Private) Limited, hinter der die Regierung von Singapur steht, mit einem Stimmrechtsanteil von 0,39 Prozent. Evonik Industries hatte am 3. Januar 2017 die Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen erwartet bereits dieses Jahr einen positiven Beitrag je Aktie.

Über die nachfolgenden Fonds kann alternativ zur Aktie in die Evonik Industries AG investiert werden:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

7,25

INVESCO Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

4,02

DO – RM Special Situations Total Return I

3,60



Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse