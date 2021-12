Evonik Industries Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Für die Aktie Evonik Industries stehen per 03.12.2021, 05:56 Uhr 26.79 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Evonik Industries zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Evonik Industries auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Evonik Industries-Aktie ein Durchschnitt von 28,7 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,79 EUR (-6,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (27,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,15 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Evonik Industries-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Evonik Industries erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: Evonik Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,33 % und somit 1,65 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Evonik Industries liegt bei 77,87, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Sell". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Evonik Industries bewegt sich bei 64,31. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Evonik Industries-Analyse vom 03.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Evonik Industries jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Evonik Industries Aktie.

Evonik Industries: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...