Evonik Industries Aktie: Erhöhte Nachfrage und leicht anziehende Verkaufspreise wirken sich aus!

Evonik konnte den Umsatz im 1. Halbjahr um 15% auf 7,3 Mrd € steigern. Der Anstieg ist vor allem auf die Übernahme des Additiv-Bereichs von Air Products Anfang des Jahres zurückzuführen. Positiv wirkten sich auch eine erhöhte Nachfrage und leicht anziehende Verkaufspreise aus. Der Gewinn ging aufgrund von Akquisitionskosten um 3% auf 394 Mio € zurück. Vor allem das Resource Efficiency-Segment lief mit einem Umsatzplus von 21% auf 2,8 Mrd € sehr gut. Allerdings basierte davon etwas mehr als die Hälfte auf der Übernahme des Siliziumgeschäfts von J.M. Huber.

Eine erhöhte Nachfrage nach Silizium, Hochleistungspolymere und Additive für Öle und Beschichtungen sorgten für weitere Zuwächse. Die Nutrition & Care-Sparte hatte mit niedrigen Verkaufspreisen bei Futterzusätzen zu kämpfen. Der Umsatz lag mit 2,3 Mrd € nur knapp überdem Vorjahresniveau. Die Sparte Speciality Materials profitierte von Lieferengpässen an Butadien, Methylmetacrylat (MMA) und den daraus resultierenden höheren Preisen.

So konnte der Umsatz um 18% auf 1,9 Mrd € gesteigert werden. Butadien dient als Ausgangsstoff für Synthesekautschuk und andere Kunststoffe, während MMA zur Herstellung von Plexiglas (Acrylglas) verwendet wird. Klaus Engel, der den Konzern an die internationale Spitze in der Spezialchemie führte, trat überraschend 1 Jahr vor Vertragsende als Geschäftsführer zurück. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Christian Kullmann.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.