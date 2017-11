Evonik: Guten Zahlen lassen optimistischer auf das Gesamtjahr blicken!

Liebe Leser,

besser als dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, der in den vergangenen Wochen nicht besonders erfolgreich war, erging es zuletzt dem Trikot-Sponsor der Schwarzgelben. Die Rede ist vom Essener Chemiekonzern Evonik, der im deutschen Nebenwerte-Index MDax gelistet ist.

Bei Evonik herrscht derzeit gute Stimmung. Das Unternehmen ist angesichts eines guten 3. Quartals etwas optimistischer für das laufende Geschäftsjahr (mehr dazu gleich). Rückenwind lieferten zuletzt vor allem die guten Geschäfte mit Hochleistungsmaterialien beispielsweise für die Autoindustrie. Darüber hinaus liefen die Geschäfte mit chemischen Stoffen für die Kunststoffindustrie zuletzt erfreulich und Evonik profitierte von den in diesem Jahr getätigten Übernahmen. Lesen Sie jetzt, wie die jüngsten Quartalszahlen im Detail ausgefallen sind.

Die jüngsten Zahlen in der Übersicht

Evonik hat den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) im 3. Quartal des laufenden Jahres auf 639 Mio. Euro gesteigert. Im Vergleich zum dritten Quartal 2016 entspricht dies einem Anstieg um 11%. Der Umsatz stieg auf 3,56 Mrd. Euro, das bereinigte Konzernergebnis auf 275 Mio. Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 0,59 Euro. Der Free Cashflow (freier Mittelzufluss) lag in den Monaten Juli bis September 2017 bei 485 Mio. Euro und damit um rund 70% über dem Vorjahreswert. Damit hat Evonik auch auf Jahressicht einen deutlich positiven Free Cashflow erwirtschaftet.

Das erwartet Evonik für 2017 und danach

Für 2017 erwartet Evonik nun einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) in der oberen Hälfte der angepeilten Bandbreite von 2,2 bis 2,4 Mrd. Euro. Das würde ein Wachstum von bis zu 11% bedeuten. Auch beim Umsatz will Evonik weiter zulegen.

Und dank eines Sparprogramms soll künftig unter dem Strich noch mehr Gewinn hängen bleiben. Im Zuge der neuen Unternehmensstrategie sollen die Kosten in der Verwaltung und dem Vertrieb dauerhaft um 200 Mio. Euro pro Jahr sinken. Im kommenden Jahr sollen bereits 50 Mio. Euro ergebniswirksam werden, ab 2021 dann der gesamte Betrag. Christian Kullmann, der seit Mai Evonik-Chef ist, hat ehrgeizige Ziele: „Wir wollen das beste Spezialchemieunternehmen der Welt werden.“

Und weiter: „Dazu müssen wir auch unsere Kosten mit unserem Anspruch in Einklang bringen.“ Die Einsparungen dürften Evonik helfen, das Unternehmensziel einer EBITDA-Gewinnmarge von 18 bis 20% zu erreichen. Kullmann hatte bereits im Juni (also kurz nach seinem Amtsantritt) angekündigt, die Marge nachhaltig auf dieses Niveau bringen zu wollen. Im abgelaufenen 3. Quartal hatte sie bereinigt bereits bei knapp 18% gelegen. Damit ist Evonik auf einem guten Weg. Die Evonik-Aktie, die lange stagnierte, aber in den vergangenen Wochen schon zweistellig zugelegt hat, hat aus meiner Sicht daher durchaus weiteres Potenzial nach oben.

Ein Beitrag von Rolf Morrien.