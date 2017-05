Evonik: Engels letzte Rede als CEO!

Liebe Leser,

die jüngste Hauptversammlung von Evonik war die letzte unter der Leitung des Vorstandsvorsitzenden Klaus Engel. Er übergab sein Amt mit Ablauf der Versammlung an den bisherigen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Christian Kullmann. Damit war es für Engel auch Zeit, Bilanz zu ziehen.

Der Rückblick!

Das vergangene Geschäftsjahr des Unternehmens bezeichnete Engel als „ereignis- und erfolgreiches Jahr“. Als wichtigsten „strategischen Meilenstein“ hob der Manager insbesondere den Kauf des Spezialadditivgeschäfts von Air Products, die „bislang größte Übernahme der Evonik-Geschichte“, hervor. Das MDAX-Unternehmen steige durch die Übernahme „auch in Amerika und Asien zu den führenden Anbietern von hochwertigen Spezialadditiven auf“.

Der Ausblick!

Der scheidende CEO sieht Evonik dank einer vollen Innovationspipeline, gezielter Investitionen in die Hauptgeschäfte sowie starker Technologie- und Marktpositionen des Unternehmens „gut gerüstet“ für die nächsten Jahre: „Deswegen kann ich Evonik zuversichtlich in die Hände meines Nachfolgers übergeben“, so Engel.

Der Konzern biete alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche und aktive Gestaltung der Zukunft sowie ein nachhaltiges Wachstum, gab er dem neuen Vorsitzenden mit auf den Weg.

Aufsichtsratschef Werner Müller verabschiedete Engel mit den Worten: „Sie haben den Konzern erfolgreich durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise geführt und die Weiterentwicklung von Evonik vom Mischkonzern zu einem führenden Unternehmen der Spezialchemie vorangetrieben.“

Der neue Vorstandschef Christian Kullmann wird gleich am 1. Juni 2017 einen großen Auftritt haben, wenn er gemeinsam mit Finanzvorstand Ute Wolf ein Strategie-Update für das Unternehmen vorstellen wird.

Besser geht es nicht mehr als diese 5 Aktien!

Rolf Morrien hat Sie für Sie entdeckt: Die 5 besten Aktien der Welt! 5 Aktien, mit denen Sie in 2017 ein Vermögen kassieren werden. Wenn Sie noch heute den Gratis-Report „5 besten Aktien der Welt“ anfordern, ist es nicht mehr weit bis zu Ihrer finanziellen Sicherheit!

Klicken Sie jetzt ganz einfach HIER um KOSTENLOS mehr zu erfahren!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.