Evonik: Anhebung der Prognose gibt Rückenwind!

Evonik hatte diese Woche bekanntlich positiv überrascht, als vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt worden waren, die sich wirklich sehen lassen konnten. Und nicht nur das: Da Evonik damit weiß, wie das erste Halbjahr gelaufen ist (nämlich überzeugend!), hat das Unternehmen auch gleich die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. So etwas kommt an der Börse üblicherweise gut an und entsprechend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.