Evonik Aktie mit operativen Erfolgen in Zeiten der Unsicherheit.

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Offensichtlich ist es der Evonik Aktie gelungen in den Augen der Anleger die Überzeugung reifen zu lassen, dass die operative Entwicklung im Q1/2022 durchaus höhere Kurs rechtfertigen könnte. Die Evonik AG (ISIN: DE000EVNK013) lieferte gestern „Zahlen über Markterwartung“.

Reichte wohl noch nicht zur Prognoseerhöhung, dafür ist im Markt einfach zu viel Unsicherheit. Aber beeindruckend die Gewinnentwicklung mit einem bereinigten EBITDA von 735 Mio EUR (Q1 2021: 588 Mio) und damit weit über den Markterwartungen. Denn der Analysten-Konsensus vom 22. März 2022 rechnete „nur“ mit rund 652 Mio EUR. Treiber des Wachstums sollen vor allem die Divisionen Nutrition & Care sowie Performance Materials gewesen sein. Insgesamt gelang es Evonik wohl über alle Divisionen hinweg, die Verkaufspreise erfolgreich anzupassen und damit höhere variable Kosten zu kompensieren.

Auch der Umsatz zeigte kräftigen Sprung – Evonik Aktie stieg dabei „nur“ um 2,18 % im gestrigen Handel

Der Umsatz von Evonik belief sich nach den vorläufigen Zahlen für Q1/2022 auf 4,498 Mrd EUR, nach 3,358 Mrd EUR im Vorjahresquartal. Der Konsensus erwartete einen Umsatz in Höhe von rund 3,944 Mrd EUR. Somit stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR im ersten Quartal 2021 auf 0,76 EUR im ersten Quartal 2022 (Analysten-Konsensus: 0,60 EUR).

ABER am Markt sind so viele Unsicherheiten, dass man sich – noch? – nicht entschliessen konnte, die Prognose zu erhöhen, wie es gestern die Aurubis voller Selbstbewusstsein getan hatte. Oder wie es Evonik vorsichtig argumentiert:“Auf Basis der reduzierten weltwirtschaftlichen Wachstumsannahmen hat Evonik die Erwartungen für das Gesamtjahr 2022 überprüft. Unter der Annahme einer sich nicht weiter verschärfenden geopolitischen Situation bestätigt Evonik den Ausblick für das Gesamtjahr: Das Unternehmen erwartet ein bereinigtes EBITDA* zwischen 2,5 Milliarden und 2,6 Milliarden € und einen Umsatz von 15,5 Milliarden bis 16,5 Milliarden €. Auch an der Free Cashflow*-Prognose (Cash Conversion Rate* von etwa 40 %) hält Evonik fest.“ (Unternehmensmeldung Evonik, 21.04.2022)

Über Evonik – Aktie steht für…

Evonik ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Evonik erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd EU und das mit mehr als als 33.000 Mitarbeitern.



Chart: Evonik AG | Powered by GOYAX.de