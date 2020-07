Evonik Aktie: Macht in Nahrungsergänzungsmitteln!

Evonik macht nun auch in Nahrungsergänzungsmitteln – und zwar vertreibt das Unternehmen diese „erstmals“ an Endverbraucher in Deutschland, und zwar über Apotheken. Das Unternehmen nannte dazu am Dienstag Details. Und zwar soll es um ein Nahrungsergänzungsmittel gehen, welches die „Pflanzenfarbstoffe Anthocyane aus skandinavischen Wildbeeren“ beinhaltet, und zwar in „besonders hoher Konzentration“. So soll die Blutgefäße-Gesundheit unterstützt werden können, wie Evonik mitteilte.

