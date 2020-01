Evonik Aktie: Jetzt heißt es kämpfen!

Seitdem die Aktie der Evonik Industries am 13. Januar in einer hochdynamischen Bewegung unter ihre 50-Tagelinie zurückgefallen ist, werden die Kursbewegungen von zwei gleitenden Durchschnitten begrenzt. Auf der Oberseite begrenzt der schon angesprochene 50-Tagedurchschnitt die Aktie. Er hat sich in den vergangenen Tagen bis auf 25,93 Euro ermäßigt.

Auf der Unterseite stützt die 50-Wochenlinie. Sie verläuft aktuell bei 25,40 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung