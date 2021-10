Evonik-Aktie: Die Chemiebranche brummt!

Allerdings kommt die Aktie in den letzten sechs Monaten einfach nicht in Schwung. In diesem Zeitraum musste das Papier 9,5 % abgeben. In dem letzten Monat scheint sich das Papier allerdings stabilisiert zu haben und kletterte um 2 % nach oben.

Der Chemiekonzern profitierte in den letzten Monaten von der Herstellung von Vorprodukten, welche für die mRNA-Impfstoffe benötigt werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung