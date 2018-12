Evonik-Aktie: Das Chartbild macht keinen guten Eindruck!

Der Aktienkurs von Evonik liegt weiterhin unter den SMAs (38; 100 und 200). Das Bollinger Band steht einer weiteren Abwärtsbewegung auch nicht im Weg. Der RSI befindet sich nun wieder im überverkauften Bereich; in der letzten Zeit war er immer in oder zumindest in der Nähe dieses Bereiches zu finden. Neben dem MACD hat auch die Slow Stochastik ein Verkaufssignal generiert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.