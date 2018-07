Evolve Automobile Innovation Index – Hedge Units Funds: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Per 06.07.2018 wird für die Aktie Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 20,75 CAD angezeigt.

Unser Analystenteam hat Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds-Aktie ein Durchschnitt von 21,3 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,75 CAD (-2,58 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (21,17 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,98 Prozent Abweichung). Die Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Evolve Automobile Innovation Index - Hedge Units Funds auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.