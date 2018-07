Evolva bekommt mit Oliver Walker einen neuen CEO

Reinach BL (awp) - Bei Evolva kommt es zu einem Wechsel auf dem Chefsessel. Der bisherige Finanzchef Oliver Walker übernimmt per sofort die Leitung des Biotech-Unternehmens von Simon Waddington. Dieser verbleibe aber bis Ende 2018 im Unternehmen und werde den neuen Firmenchef unterstützen und die Arbiet an der Technologiebasis vollenden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Verantwortung für die Finanzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten