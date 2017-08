Evolutionär: Waschen statt Wischen - wenn das Toilettenpapier überflüssig wird (FOTO)

Hemer (ots) -Die Römer nahmen die Finger zu Hilfe. Später tränkten sie kleineSchwämme in Salzwasser und befestigten sie an einem Stock. ImMittelalter mussten Moos, Laub oder alte Lumpen herhalten. Werwohlhabend war, konnte zu Schafswolle greifen. Keine Frage, dasursprüngliche "Toilettenpapier" ist weit von dem Hygieneartikelentfernt, den wir heute kennen und am 26. August mit dem"Internationalen Tag des Toilettenpapiers" würdigen. Doch dieHygienekultur ist nicht beim Papier stehen geblieben. Schon längsthat sie das nächste Level erreicht: "Waschen statt Wischen" lautetdas neue Motto in der intimsten Körperpflege. Dieses neue Denken -ausgelöst wurde es durch die immer angesagteren Dusch-WCs - verändertdie Welt.Revolutionäre ToilettenhygieneWährend sich die einen beim Gedanken an Toiletten mit Dusch- undFöhnfunktion (z. B. das Dusch-WC Sensia Arena von GROHE) nochverhalten zeigen, ist das Reinigen mit Wasser nach der Benutzung derToilette in anderen Kulturen bereits ebenso selbstverständlich wiedas Händewaschen. Besonders beliebt sind Dusch-WCs in Asien. In Japanetwa beträgt ihr Anteil rund 80 Prozent. Aber auch in Europa - hierist die Tendenz steigend in Richtung eines Anteils von fünf Prozent -kehren immer mehr Verbraucher alten Gewohnheiten den Rücken undverzichten auf Toilettenpapier. Und das aus einem guten Grund! DennWasser, das natürlichste Reinigungsmittel überhaupt, ist nicht nurhygienischer, sondern auch sanfter zur Haut.Fernab der Norm: komfortabler und hygienischer als herkömmlicheToilettenDusch-WCs gelten als deutlich komfortabler und hygienischer alsherkömmliche WCs. Denn nach dem Toilettengang schaffen kleineDuscharme und vielfältig einstellbare Strahlarten eine gründlicheReinigung durch warmes Wasser. Für den ganz persönlichen Komfortsorgen die Geruchsabsaugung und der Warmluftföhn. FortschrittlicheTechnologien bieten ein deutlich frischeres, reineres undangenehmeres Gefühl als die Nutzung von Toilettenpapier oderFeuchttüchern. Das macht den feinen, sauberen Unterschied! Auch dieArt, Intensität, Temperatur und Position des Wasserstrahls, dieStrahlart und das Reinigungsverfahren lassen sich individuelleinstellen - bei dem GROHE Sensia Arena Dusch-WC sogar perSmartphone-App. Smarte Einstellungen, die ein Nutzer zu schätzenweiß. Dusch-WCs sind aber nicht nur angenehmer im Gebrauch. Sie sindauch umweltfreundlicher, da das Toilettenpapier überflüssig wird:eben Waschen statt Wischen!Wahrscheinlich einer der saubersten Orte der WeltAuch hierzulande erfährt das "Ende der Rolle" einen immer größerenZuspruch. Ein Dusch-WC-Anbieter, der diesen Wandel besondersvorantreibt, ist GROHE. Mit Sensia Arena hat das Unternehmenbeispielsweise erst im letzten Jahr ein Modell auf den Marktgebracht, das auch europäischen Designansprüchen im Badezimmerentspricht. Waren die Modelle hinsichtlich Design und Technologiebisher vornehmlich für den asiatischen Markt konzipiert, kommt dasneue Sensia Arena Dusch-WC überraschend minimalistisch daher:intuitiv zu bedienen sowie klar und einfach im Design. Eineinnovative Oberfläche für eine saubere, nahezu keimfreie Keramik undeine automatische Reinigung der Duscharme machen dieses Modell zumvermutlich saubersten Ort der Welt.Weitere Informationen unter www.grohe.de.Pressekontakt:Tanja Schürmann - Edelman.ergo GmbHPelkovenstraße 147, 80992 München, Deutschlandtel: +49 (0)89 41 301-709 | fax: +49 (0)89 41 301-700m: tanja.schuermann@edelmanergo.com | w: www.edelmanergo.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell