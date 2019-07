Evija: Lotus enthüllt leistungsstärksten Serienwagen der Welt

Hethel, England (ots/PRNewswire) - Der neu erstarkte britischeSportwagenhersteller Lotus hat den Evija, das weltweit erstevollständig elektrische britische Hypercar, im Rahmen einerexklusiven Veranstaltung in London enthüllt.Der Evija ist eine technische Meisterleistung und veranschaulichtdie Innovationskraft und den Erfindergeist, die seit jeher Teil derLotus-DNA sind.Mit einer angestrebten Leistung von 2000 PS ist dies daskraftvollste in Serie gefertigte Straßenfahrzeug der Welt. Der inGroßbritannien entwickelte und konstruierte Wagen wird im britischenHethel produziert, dem Stammsitz von Lotus seit 1966. Die Auflage istauf 130 Exemplare limitiert.Die vollständigen technischen Details finden Sie auf der LotusMedia-Website unter https://media.lotuscars.comAn der Präsentation, die in den Royal Horticultural Halls, London,stattfand, nahmen mehr als 350 VIP-Gäste teil, darunter Medienpartnervon internationalen Automobil-, Wirtschafts-, Technologie- undDesignmedien und zahlreiche Führungspersönlichkeiten aus derbritischen Wirtschaft, Unternehmens- und Handelspartner,Regierungsvertreter, Mitarbeiter von Lotus sowie Rennfahrer undweitere prominente Freunde der Marke.Ebenfalls anwesend war eine Delegation hochrangiger Vertreter vonGeely Auto, dem weltweit am schnellsten wachsenden Automobilkonzernund Mehrheitsaktionär von Group Lotus.Phil Popham, Lotus Cars CEO, und Russell Carr, Design Director,stellten das rasante Zweisitzer-EV-Hypercar vor. Popham beschrieb denEvija als eine klare Absichtserklärung, die für die Ambitionen deslegendären britischen Unternehmens unter der Leitung von Geely steht.Er setzte hinzu: "Evija wird Lotus wieder zu einem der führendenUnternehmen für Technik und Design machen. Es ist ein Hypercar, das'For The Drivers' konzipiert ist".Russell Carr kommentierte: "Der Evija übertrifft alles, was Lotusje entwickelt hat .... und alles, was ich bisher entwickelt habe. Wirhaben etwas Schönes geschaffen, etwas Neues, Dramatisches undEinzigartiges".Wirtschaftsminister Greg Clark nahm ebenfalls an der Präsentationteil. Er kommentierte: "Unsere Automobilindustrie ist schon seitlangem der Stolz unseres Landes. Die Markteinführung des ersten reinelektrisch betriebenen Hypercars aus Großbritannien - das hier imVereinigten Königreich entwickelt, konstruiert und gebaut wird -zeugt von den Fähigkeiten und dem Know-how der Mitarbeiter bei Lotus.Evija ist das leistungsstärkste und dynamischste Straßenfahrzeugder Unternehmensgeschichte und setzt einen neuen Maßstab für dieFahrleistung von Lotus. Der Wagen ist das erste vollständigelektrische britische Hypercar und der erste Lotus mit einemelektrifizierten Antriebsstrang. Es handelt sich um das erste neueLotus-Modell, das seit Übernahme der Leitung durch Geely im Jahr 2017auf den Markt kommt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/947900/Lotus_Evija.jpgPressekontakt:Richard Yarrow - PR ManagerTechnology & Future Productryarrow@lotuscars.com+44 (0) 7471 994525David Ollier - Head of Corporate Communications & Government Affairsdollier@lotuscars.com+44 (0) 7384 894 412James Andrew - Executive DirectorCommunications and PRJAndrew@lotuscars.com+44 (0) 7384 830 903Original-Content von: Lotus, übermittelt durch news aktuell