Evidence Initiative: Initiative soll der Förderung datengestützter Ansätze in der Politik dienen

London (ots/PRNewswire) -Economist und Pew Charitable Trusts gehen Partnerschaft ein, umÖffentlichkeit und politische Entscheidungsträger mit Fakten zubeliefernZum Start der neu gegründeten Evidence Initiative, ein Projekt,das gemeinsam von der Economist Group und Pew Charitable Trusts insLeben gerufen wurde, haben sich gestern führende Vordenker undFachleute für evidenzbasierte Entscheidungskompetenz dafürausgesprochen, den Nutzen und Einsatz von Daten und Fakten fürpolitische Strategien weltweit zu fördern.Im Rahmen der Veranstaltung rief Tim Harford, Autor von TheUndercover Economist, dazu auf, "neugierig und aufgeschlossen zusein, und statistische Daten als Instrument für Einblicke zu nutzen".Professor Onora O'Neill erklärte: "Es ist nicht gerade leicht,heutzutage zu den notwendigen Entscheidungen zu gelangen. Wirversuchen seit 40 Jahren, die Verantwortlichkeit der Institutionen zuerhöhen, aber die Sache ist undurchsichtiger denn je", und JimmyWales, Mitbegründer von Wikipedia, merkte an: "Die Fluktuation imVertrauen der Öffentlichkeit hat mit Beweisen zu tun. Es solltequalitativ hochwertige Quellen geben - wirklich nützliche undzuverlässige Quellen".Die Economist Group und die Pew Charitable Trusts haben dieEvidence Initiative ins Leben gerufen, um die Voraussetzungen füreine evidenzbasierte Entscheidungsfindung zu schaffen. In derheutigen, von wachsender politischer Polarisierung, einer gespaltenenMedienlandschaft und beschleunigtem technologischen Wandelgezeichneten Zeit ist das Vertrauen der Öffentlichkeit in dieReaktionsfähigkeit, Verantwortlichkeit und Effektivität vonRegierungen und Institutionen auf einem historischen Tiefststandangelangt. Die Evidence Initiative will vor diesem Hintergrund denNutzen fundierter Daten für Entscheidungsträger herausarbeiten undden Einzelnen ermutigen, sich mit den Fakten auseinanderzusetzen, diedie politischen, geschäftlichen und sozialen Entscheidungen, dieunser Leben prägen, beeinflussen.Die Initiative steht für die Partnerschaft zweier Organisationen,die sich bereits seit langem für faktengestützte politischeStrategien stark machen und einsetzen.Rebecca Rimel, President und Chief Executive der Pew CharitableTrusts, sagte, "Pew engagiert sich seit mehr als 70 Jahren mit derVermittlung von Fakten für Aufklärung der Öffentlichkeit und Stärkungder Demokratie. Ausgangspunkt einer jeden Diskussion, insbesonderebei der Suche nach einer gemeinsamen Basis, muss sein, dass es sichum ersichtliche und zuverlässige Fakten handelt. Wir freuen uns, einePartnerschaft mit der Economist Group einzugehen, um derevidenzbasierten Entscheidungsfindung Vorschub zu leisten".Daniel Franklin, Chefredakteur und Redakteur für außenpolitischeThemen bei The Economist, kommentierte: "Die grundlegende Philosophieder Economist Group lautet, Wissensdurst und Neugier zu wecken. DieEvidence Initiative gibt den Leuten die Werkzeuge an die Hand, damitsie Fragen stellen und fundiertere Entscheidungen treffen können. Wirmöchten über die Arbeit der Evidence Initiative Organisationen undÖffentlichkeit mit Informationen versorgen, um die zukünftige Politikmitgestalten zu können.Informationen zur Evidence InitiativeDie Evidence Initiative, ein Projekt der Economist Group und PewCharitable Trusts, untersucht, wie Fakten und Daten heutzutage beider Entscheidungsfindung einfließen, und macht sich fürevidenzbasierte Politikansätze stark. Im Rahmen der Initiative wirddie Economist Intelligence Unit Anfang 2019 einen Evidence Indexerstellen, der sowohl die Verfügbarkeit als auch die Qualität vonbelegbaren Informationen in den G20-Ländern bewertet.http://www.evidenceinitiative.org