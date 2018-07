Eviation Aircraft: Schon gehört?

Per 24.07.2018 wird für die Aktie Eviation Aircraft der Kurs von 0,01 angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Umwelt- und Facility Services".Unser Analystenteam hat Eviation Aircraft auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Eviation Aircraft derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 3,45 , womit der Kurs der Aktie (0,01 ) um -99,71 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,29 . Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -99,7 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

