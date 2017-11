Evertracker ist neustes Mitglied im renommierten Inception Incubator Programm von NVIDIA

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Hamburg (ots) - Das Hamburger Software-Unternehmen Evertrackerwurde jetzt in das angesehene NVIDIA Inception Programm aufgenommen.NVIDIA gilt als das führende Unternehmen fürKünstliche-Intelligenz-Computing und entwickelt Grafikprozessoren unddazugehörige Compute-Plattformen. Grafikprozessoren werden heute alsGehirne von Computern, Robotern und selbstfahrenden Autos eingesetzt,die so in der Lage sind, Dinge wahrzunehmen und zu verstehen.Mit dem Inception Programm fördert NVIDIA engagierte undherausragende Start-ups, die mit ihren Fortschritten in KünstlicherIntelligenz und Data Science die Industrie revolutionieren, so wieEvertracker. Dabei wird Evertracker als Inception-Mitglied jetztZugriff erhalten auf das NVIDIA-Know-How, ein riesiges Netzwerk vonExperten und Vordenkern, Schulungen sowie Hardwarezuschüsse undMarketingunterstützung."Wir freuen uns riesig, Evertracker in der Inception Communitybegrüßen zu dürfen. Als Mitglied hat das Team nun Zugang zuessentiellen Ressourcen, um noch schneller seine KI-Lösungenentwickeln zu können." sagt Daniel Saaristo, Manager für DeepLearning Start-ups Business in Zentraleuropa.Das Hamburger Software-Unternehmen Evertracker hat eine der erstenKünstlichen Intelligenzen speziell für den Logistikmarkt entwickeltund kombiniert Künstliche Intelligenz mit Technik rund um dasInternet der Dinge (Internet of Things, IoT) zu einerPlattform-Technologie. Die Technologie nutzt Echtzeitinformationen,um Bewegungs- und Prozessmuster zu lernen. So lassen sichWirkungsverluste in Logistiknetzwerken und Supply Chains erkennen undvorrausschauend analysieren. Auf diese Weise kann auch in Echtzeitauf Abweichungen von optimalen Prozessschritten reagiert werden.Zu den Kunden von Evertracker gehören bereits Post-, Paket- undLogistikdienstleister, Automobilhersteller undE-Commerce-Plattformen. Die Einsatzgebiete derEvertracker-Technologie sind unterschiedlich: Sie ermöglicht es,Ladungsträger vorausschauend zu managen, Diebstähle vonWarensendungen wesentlich zu verringern und die letzte Meile zuverbessern. Darüber hinaus standardisiert die Plattform Warenströmeund kontrolliert kontinuierlich komplexe Supply Chains derherstellenden Industrie.Um die permanente Datenanalyse zu gewährleisten, können Anwenderauf Evertrackers eigene batterie- und kosteneffiziente GPS-Sensorenzurückgreifen, bestehende oder andere Sensoren an die Plattformanbinden. So erhalten die Kunden von Evertracker lückenloseTransparenz und volle Berechenbarkeit von Prozessketten.Marc Schmitt, Geschäftsführer von Evertracker: "Wir freuen unssehr über die Aufnahme in das NVIDIA Inception Programm. Es bestätigtuns auf unserem Weg und gibt uns die Möglichkeit, weiter zu wachsenund unsere Technologie fortzuentwickeln."Pressekontakt:Für weitere Informationen über Evertracker, besuchen Sie bittewww.evertracker.de oder kontaktieren Sie Romy Schwanke,romy@evertracker.com, Tel. +49 40 280 57 930.Für weitere Informationen über NVIDIA, besuchen Sie bittehttps://www.nvidia.de/deep-learning-ai/solutions/Original-Content von: Evertracker GmbH, übermittelt durch news aktuell