Evertracker geht mit einer der ersten Künstlichen Intelligenzen für die Logistikbranche an den Markt/Logistikketten jetzt absolut transparent und vorausschauend analysierbar dank Hamburger Unternehmen

Hamburg (ots) - Das Hamburger Software-Unternehmen EvertrackerGmbH geht am 14. Februar 2017 mit einer der ersten KünstlichenIntelligenzen für die Logistikbranche an den Markt. Die KünstlicheIntelligenz von Evertracker kann Prozesse entlang derWertschöpfungskette vorausschauend steuern, automatisieren undvollkommen transparent machen, dabei ist ihre Handhabung höchsteinfach. So macht sie Unternehmen fit für die Industrie 4.0 undermöglicht die volle Kontrolle über sämtliche Logistikprozesse.Seit 2013 entwickelt das Hamburger Software-UnternehmenEvertracker intelligente Algorithmen für seine eigens programmierteInternet of Things (IoT)-Plattform. Dabei werden beweglicheGegenstände mit GPS-Sensoren ausgestattet, die in Echtzeit mit derIoT-Plattform von Evertracker kommunizieren. Die GPS-Sensoren vonEvertracker werden intelligent gemanagt, um Gegenstände lückenlos undin Echtzeit zu verfolgen. Evertrackers Künstliche Intelligenzwiederum kann Prozesse erlernen und verstehen. Sie begreift unterBerücksichtigung regionaler, saisonaler und anderer Gegebenheiten,Prozesse und Strukturen ihrer Kunden und erfasst sie. Auf dieserGrundlage steuert die Künstliche Intelligenz desSoftware-Unternehmens Prozesse automatisch und vorausschauend. Sowerden Logistikketten nahezu lückenlos und in Echtzeit abgebildet undAbläufe intelligent und vorausschauend organisiert.Marc Schmitt, Firmengründer und Geschäftsführender Gesellschaftervon Evertracker: "Dank Evertracker können unsere Kunden auf künftigeEvents reagieren und Prozesse automatisieren. Dabei ist dieHandhabung unserer Software äußerst einfach. Wegen unserer Sensorenmuss unsere Software von unseren Kunden auch nicht konfiguriertwerden wie die meisten anderen."Seine Künstliche Intelligenz hat Evertracker zusammen mit seinenrenommierten Nutzern, international operierende DAX-Konzerne sowiemittelständische Unternehmen, entwickelt. Gegenstände wieWarensendungen, Rollwagen, Fahrzeuge oder Lieferungen können dankEvertracker nicht nur verfolgt, sondern auch Prozesse entlang derWertschöpfungskette aktiv und vorausschauend gesteuert werden. Sowerden beispielsweise Abhol- oder Zustelltouren einfach undwirkungsvoll gelenkt, die Prozess-Qualität wird kontinuierlichverbessert und bewegliche Gegenstände werden so verwaltet, dass siedort verfügbar sind, wo sie gebraucht werden.Marc Schmitt: "Mit unserer Künstlichen Intelligenz können wirviele Prozesse unserer Kunden deutlich verbessern. Außerdem haben wirunsere Künstliche Intelligenz so entwickelt, dass wir und unsereKunden ihr ständig Dinge beibringen. Dadurch wird sie kontinuierlichschlauer."Marc Schmitt ist sicher, dass Künstliche Intelligenzen Prozesserevolutionieren, da sie wesentlich Kostenblöcke optimieren, dieProfitabilität von Unternehmen enorm steigern, Unternehmen agilermachen und darüber hinaus neue Geschäftsmodelle entstehen lassen. DieEntwicklung von Evertracker ist ein exzellentes Beispiel für die"Industrie 4.0".Über EvertrackerDie Evertracker GmbH ist ein Hamburger Software-Unternehmen, daseine der ersten künstlichen Intelligenzen speziell für denLogistikmarkt entwickelt hat und sie mit Technik rund um das Internetder Dinge (Internet of Things, IoT) zu einer Plattform-Technologiekombiniert. Mit dieser Plattform-Technologie können Logistikkettenlückenlos und in Echtzeit abgebildet und Prozessketten und Assetsdigitalisiert werden.Mit Hilfe von Sensoren, die die Evertracker GmbH an beweglichenObjekten anbringt, lässt das Unternehmen Dinge eigenständigkommunizieren, etwa mit Personen und IT-Infrastrukturen. So bringtEvertracker beweglichen Dingen das Sprechen bei - in Echtzeit undlückenlos. Das ist die Grundlage für die unterschiedlichen Produktevon Evertracker im Bereich Prozessketten-Optimierung sowie Qualitäts-und Asset-Management.