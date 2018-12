Evertec: Was Sie wissen sollten?

Der Kurs der Aktie Evertec steht am 16.12.2018, 10:35 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 28,13 USD. Der Titel wird der Branche "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Evertec nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Evertec führt bei einem Niveau von 28,15 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,89 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Evertec aktuell 0,73. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Technology Services". Evertec bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Evertec beträgt das aktuelle KGV 14,39. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Technology Services" haben im Durchschnitt ein KGV von 95,52. Evertec ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.