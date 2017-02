Evers: Entscheidung um BER-Technikchef alleinige Zuständigkeit von Flughafenchef Mühlenfeld

Berlin (ots) - Der Generalsekretär der Berliner CDU, Stefan Evers,hat den Regierenden Bürgermeister Müller angegriffen, dergleichzeitig Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft ist. DasGremium habe sich in Personalentscheidungen nicht einzumischen, sagteEvers am Montagmorgen im rbb-Inforadio. Es sei eine Entscheidung, diein die alleinige Zuständigkeit von Flughafenchef Mühlenfeld falle.Sollte Müller tatsächlich von der Entlassung des Technikchefsüberrascht worden sein, könne es sein, dass der Stuhl vonFlughafenchef Mühlenfeld wackele. "Dann haben wir es sicherlich auchmit Michael Müllers verletzten Eitelkeiten zu tun. Jeder, der ihnkennt, weiß, dass das regelmäßig zum Kurzschluss führt."Mühlenfeld hatte den Technikchef entlassen und in einem Interviewbetont, die Vorgänge seien dem Aufsichtsrat bekannt gewesen.CDU-Generalsekretär Evers sagte dazu: "Wenn sich erweisen sollte, undich halte es [...] für die wahrscheinlichere Variante, dass MichaelMüller öffentlich die Unwahrheit verbreiten ließ, dann hätte er einpolitisches Problem."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell