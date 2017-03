Die Evergreen Content Strategie: Alle 90 Tage alte Inhalte neu verkaufen

Wien/Salzburg (ots) - Journalistische Inhalte werden zuerst teuerhergestellt und schlummern dann nach Veröffentlichung oft imIrgendwo. Dass dies eine enorme Verschwendung ist, wissen praktischalle Medienhäuser - und finden sich damit ab. Die Verlagsgruppe Ebnerin Ulm hat nun eine wirkungsvolle Strategie entwickelt, um wertvolleInhalte über den Tag hinaus zu vermarkten - die Evergreen ContentStrategie. Denn ebenso wie es Schlagerhits gibt, die offenbar nie ausder Mode kommen, verfügen auch Verlage über Inhalte von ähnlichemFormat. Auf Ebners Uhrenportal watchtime.com wurden zum Beispiel "Dieteuersten Uhren der Welt" zu einem der erfolgreichsten Evergreens.Der Beitrag, zunächst als klassische Nachricht veröffentlicht, findetseit der Erstveröffentlichung immer wieder riesige Resonanz. EinTrick ist die Zerlegung des Textes und der Bilder in viele kleine"Schnipsel" und deren permanente Verbreitung in unterschiedlichstenKanälen. Auch "Die Uhren berühmter Präsidenten", "Grundbegriffe derUhrmacherei", "James-Bond-Uhren" und "Die spannendstenRolex-Geheimnisse" haben sich als starke Evergreen-Inhalte erwiesen,erklärt Dominik Grau.Der Chief Innovation Officer bei Ebner wird beim EuropeanNewspaper Congress 2017 in Wien die Evergreen Content Strategie imDetail vorstellen und erklären, warum es neben guten Inhalten massiveInvestitionen in Personal, Technik und Software braucht. Und wasdiese Investitionen letztlich bringen. Das Spannende: "Evergreenssorgen bei guter Planung für vorhersehbare Reichweiten, die manentweder in Nutzeradressen, vermarktbare Reichweiten oder gleich inDirekterlöse umwandeln kann", erklärt Grau.Wichtig ist übrigens ein permanentes Update der Inhalte, um derenAktualität zu erhalten. Das ist einer von sieben Erkenntnissen, beiEbner. Obwohl Evergreens einen gewissen "Ewigkeitscharakter" haben,bedeutet das nicht, dass sie nach der ersten Veröffentlichung ganzvon selbst funktionieren. Im Gegenteil, da geht die Arbeit erstrichtig los. Bei Ebner hat sich bewährt, Inhalte im Durchschnitt alle90 Tage aufzufrischen, indem beispielsweise Fotos, Videos, Texthinzugefügt werden und diese damit zugleich aktualisiert werden. EinEvergreen kann so mehrere Jahre relevant und interessant sein.Dominik Grau wird in Wien Chefredakteuren und Medienmanagern auch fürpersönliche Gespräch zur Verfügung stehen, um im Einzelfallauszuloten, ob und wie die Ebner-Strategie auch auf das jeweiligeMedienhaus übertragbar ist.Der European Newspaper Congress beginnt am 21. Mai. Rund 500Chefredakteure und Medienmanager diskutieren drei Tage über dieZukunft ihrer Branche. Die digitale Transformation eines Medienhausesist einer von vielen Themenschwerpunkten. Mehrere Beiträge setzensich mit den politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fürMedien auseinander. "Im selben Boot? - Politik und Medien imZeitalter von Fake News und Populismus" ist dazu der Titel derKeynote von Österreichs Bundeskanzler Christian Kern. Und"Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo analysiert, was es heutebedeutet, Haltung zu zeigen. Erwartet werden die ersten Ergebnissevon Medien, die sich gezielt mit konstruktivem Journalismusauseinandersetzen. Zusätzlich werden innovative Medienmacher aus ganzEuropa ihre neuesten Projekte präsentieren.Der European Newspaper Congress wird vom Medienfachverlag JohannOberauer, der Stadt Wien und Norbert Küpper, Zeitungsdesigner inDeutschland, veranstaltet. Kooperationspartner wie JTI, OVM und derVerband der Österreichischen Zeitungsverleger unterstützen maßgeblichdie Veranstaltung.Das komplette Programm und Anmeldung: www.newspaper-congress.euPressekontakt:Johann Oberauer, johann.oberauer@oberauer.com, Tel. +43 664 2216643Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell