Evergrande-Aktie: Satz mit X!

In der vergangenen Woche versuchte der schwer in Schieflage geratene chinesische Immobilienkonzern Evergrande noch daran, die Anleger zu beruhigen. Eine am Freitag fällige Zinszahlung in Höhe von 83,5 Millionen US-Dollar sollte gezahlt werden, zu einem Zahlungsausfall solle es nicht kommen.

Dumm nur, dass auf diese Worte offensichtlich keine Taten folgten. Denn wie die „Tagesschau" berichtet, konnten die Inhaber einer Übersee-Anleihe keinen Zahlungseingang



