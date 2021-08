Evergold schließt Golden Lion Bohrprogramm ab, Vorbereitungen für Snoball-Bohrprogramm laufen

Quelle: IRW Press

Toronto, Kanada – 4. August 2021 – Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich bekanntzugeben, dass die aktuelle Phase des Bohrprogramms auf seiner Golden Lion Liegenschaft, in der Toodoggone-Region im Norden von British Columbia gelegen, bereits vorzeitig erfolgreich fertiggestellt wurde. Insgesamt wurden 1.813 Meter in neun Löchern gebohrt, die sich alle auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung