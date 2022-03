Evergold bringt hochgradiges Gold-Silber-Projekt Rockland in Nevada voran; Erwartet die Genehmigung für das Phase-1-Bohrprogramm Mitte des Jahres

Quelle: IRW Press

Toronto, Kanada – 11. März 2022 – Evergold Corp. (WKN: A2PTHZ, TSX-V: EVER) („Evergold” oder das „Unternehmen”) (www.evergoldcorp.ca) freut sich, in den letzten Monaten hervorragende Fortschritte in Richtung Bohrungen auf der straßenzugänglichen Rockland-Liegenschaft melden zu können, die sich im wiederauflebenden Walker Lane Gürtel im Westen Nevadas befindet. Die Westseite der Liegenschaft („Rockland West“) beherbergt die historische kleine Rockland-Mine, in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung