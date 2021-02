Everfuel-Aktie: Das verhagelt den Anlegern die Stimmung!

Nach einer schon fast unheimlichen Rallye Ende vergangenen Jahres fällt die Stimmung der Anleger bei der Everfuel-Aktie derzeit wieder deutlich gedrückter aus. Schon seit Wochen befindet der Titel sich in einem Abwärtstrend, der einfach kein Ende finden will. Am Dienstag ging er erneut mit Verlusten in den Handel.

Nach Abschlägen von 2,35 Prozent werden die Anteile zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung