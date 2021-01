Everfuel Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Bei Everfuel handelt es sich um einen Spin-Off des norwegischen Brennstoffzellenherstellers Nel ASA. Das Unternehmen wurde im Oktober an die Börse gebracht und schlug gleich mächtig ein. So bewegte sich das Papier mit einem Ausgabepreis von 22 norwegischen Kronen (umgerechnet 2,13 Euro) bereits am oberen Ende der vorgegebenen Preisspanne. Die Aktie war mehrfach überzeichnet.

Seitdem bewegt sich das Papier in Wellen nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung