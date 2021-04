Everfuel-Aktie: Seefahrt tut not!

Die Everfuel-Aktie hat ihre Aufwärtsbewegung im Monatsverlauf fortgesetzt. Am Morgen startete sie an der Euronext bei 93,45 NOK und bewegt sich seitdem oberhalb 90 Kronen. Vor einem Monat lag das Papier noch bei rund 75 NOK. Fassen die dänischen Wasserstoff-Lieferanten langsam Fuß? Vom Taxi auf den Ozean Bislang war Everfuel überwiegend in der Versorgung von Kraftfahrzeugen aktiv. Das Geschäftsmodell zielt dabei auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!